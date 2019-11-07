Кремль не будет проверять призывы Кадырова «убивать, сажать и пугать» за оскорбление чести в интернете

Кремль не считает сообщение Би-би-си о высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова о наказании за оскорбления в интернете поводом для проведения проверки

В Би-би-си перевели одно из выступлений Кадырова на чеченском на заседании правительства республики, в котором он высказался по поводу тех, кто в сети занимается «сплетнями и раздорами». Согласно переводу, Кадыров заявил, что если таких людей не остановят, «убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

Пользователи задались вопросом, нет ли в этих словах состава 282-й статьи УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды).

На встрече с журналистами 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не читал оригиналов стенограмм заседания правительства Чечни и не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова.

«Публикации Би-би-си, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник в этой истории не могу и не буду», — цитирует Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос, будут ли проверяться эти заявления Кадырова, представитель Кремля сказал: «Нет, не будут».

Песков напомнил, что в любом регионе есть правоохранительные органы, которые должны реагировать на противоправные действия в соответствии с законом. «Мне неизвестно, что какие-то противоправные действия имели место», — отметил он и добавил, что это не значит, что он призывает правоохранительные органы Чечни проверить высказывание Кадырова.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в свою очередь назвал публикацию Би-би-си клеветой, передает «Интерфакс».

«Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским», — заявил Каримов.

По его словам, «эти неугомонные господа всячески пытаются разбередить заживающие раны войны».

«Слова о том, что в республике наведем порядок, остановим тех, кто раздувает вражду, сеет ложь, восприняты этими "доброжелателями" так, как им это хотелось бы», — отметил Каримов.

Источник портала Юга.ру, знающий чеченский язык, подтвердил, что в своей речи Кадыров говорит о том, что тех, кто оскорбляет честь чеченцев в интернете, можно убить и посадить. Глава республики также выразил готовность сделать это самостоятельно, несмотря на то, что понимает, что за это его же самого могут посадить или убить.