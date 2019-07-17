В реке Дон в Ростове перевернулась лодка. Одного человека не нашли

Ростовская область

Распечатать

В акватории реки Дон в Ростове-на-Дону 17 июля перевернулась моторная лодка с людьми на борту

Инцидент произошел около 16:30 в районе Кумженской Рощи.

Читайте также:

«Перевернулась моторная лодка, в которой находилось трое человек. Двоим из них удалось спастись. Ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению третьего человека», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства ЧП выясняются. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Более 20 ягуаров, рысей, волков, львов, попугаев и обезьян изъяли из частного дома в Новороссийске
В реке Дон в Ростове перевернулась лодка. Одного человека не нашли
В УФСИН опровергли нахождение Мамаева и Кокорина в штрафном изоляторе
В центре Краснодара иномарка насмерть сбила женщину на тротуаре и врезалась в забор
В Сочи застройщика приговорили к пяти годам тюрьмы за обман более 100 дольщиков 
В Краснодаре готовят проекты строительства и реконструкции 20 новых дорог

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале