В реке Дон в Ростове перевернулась лодка. Одного человека не нашли
В акватории реки Дон в Ростове-на-Дону 17 июля перевернулась моторная лодка с людьми на борту
Инцидент произошел около 16:30 в районе Кумженской Рощи.
«Перевернулась моторная лодка, в которой находилось трое человек. Двоим из них удалось спастись. Ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению третьего человека», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства ЧП выясняются. По результатам будет принято процессуальное решение.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.