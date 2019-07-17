В реке Дон в Ростове перевернулась лодка. Одного человека не нашли

В акватории реки Дон в Ростове-на-Дону 17 июля перевернулась моторная лодка с людьми на борту

Инцидент произошел около 16:30 в районе Кумженской Рощи.

«Перевернулась моторная лодка, в которой находилось трое человек. Двоим из них удалось спастись. Ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению третьего человека», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства ЧП выясняются. По результатам будет принято процессуальное решение.