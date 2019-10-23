На Кубани с поезда сняли пьяную пассажирку

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 23 октября с поезда Кисловодск — Новокузнецк сняли пьяную женщину

В дежурную часть МВД 23 октября сообщили о том, что к поезду Москва — Новокузнецк требуется наряд полиции. Начальник поезда рассказал, что одна из пассажирок находилась в состоянии алкогольного опьянения и не давала другим отдыхать. На замечания женщина не реагировала.

Ее сняли с поезда и доставили в дежурную часть. Дебоширкой оказалась 56-летняя жительница Алтайского края. Против нее составили протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в пьяном виде. Женщине грозит арест до 15 суток или штраф, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Напомним, в августе в Краснодаре вынужденную посадку совершил самолет, следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Судно пришлось остановить из-за пьяного мужчины — он агрессивно себя вел и пытался разбить иллюминатор головой.

Алкоголь Железная дорога Поезда Полиция РЖД

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