На Кубани с поезда сняли пьяную пассажирку

В дежурную часть МВД 23 октября сообщили о том, что к поезду Москва — Новокузнецк требуется наряд полиции. Начальник поезда рассказал, что одна из пассажирок находилась в состоянии алкогольного опьянения и не давала другим отдыхать. На замечания женщина не реагировала.

Ее сняли с поезда и доставили в дежурную часть. Дебоширкой оказалась 56-летняя жительница Алтайского края. Против нее составили протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в пьяном виде. Женщине грозит арест до 15 суток или штраф, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.



Напомним, в августе в Краснодаре вынужденную посадку совершил самолет, следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Судно пришлось остановить из-за пьяного мужчины — он агрессивно себя вел и пытался разбить иллюминатор головой.