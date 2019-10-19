Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании, которая призвана вывести военную стройку из коммерческого сектора
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что ВСК создается «в целях обеспечения защиты государственных интересов» при строительстве, реконструкции и капремонте объектов военной и социальной инфраструктуры.
Отмечается, что компания займется подготовкой документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерными изысканиями, архитектурно-строительным проектированием и непосредственно строительными работами.
Функции и полномочия учредителя компании будет осуществлять Минобороны. В течение трех месяцев ведомство должно предоставить в ФНС документы для регистрации компании.
Замминистра обороны Тимур Иванов пояснил РБК, что главная задача компании — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения.
По его словам, создание ВСК позволит избавиться от лишних подрядчиков, доведя объем работ, выполняемых собственными силами, до 60%, а также упростить бюрократические процедуры.
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