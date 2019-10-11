Главой ОВД в Ингушетии назначили уроженца Ставрополья. Полицейские устроили забастовку и потребовали от Колокольцева разобраться в ситуации с назначенцами

Ингушские полицейские направили обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, в котором требуют отменить практику назначения прикомандированных из других регионов управленцами ведомства в республике

4 октября главу Сунженского РОВД Ингушетии отстранили от должности после побега арестанта из автозака, произошедшего 2 октября. На его место в тот же день был назначен силовик из Ставропольского края — полковник полиции Вадим Середин. Это привело к забастовке полицейских. Они покинули рабочие места и вышли из здания РОВД, отказываясь выполнять приказы, сообщил паблик The Magas Times. На видео, прикрепленных к посту, видны стоящие на парковке полицейские. «Митингуем. Ни один человек не работает. Прислали непонятно кого», — звучит голос за кадром.

В пресс-службе МВД по республике рассказали «Интерфаксу», что к бастующим выехал министр внутренних дел республики, который провел с полицейскими личную беседу.

Тот же The Magas Times позже сообщил, что врио начальника Сунженского РОВД в результате назначили полковника полиции Амерхана Костоева, который ранее возглавлял Малгобегский РОВД.

11 октября «Кавказский узел» сообщил, что 150 сотрудников отделов полиции в Ингушетии направили обращение к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой «разобраться с кадровой политикой в республиканском управлении МВД и отменить ненужную практику назначения на должности прикомандированных из других регионов страны». В жалобе также потребовали «назначать на (указанные) должности грамотных и достойных сотрудников ОВД из числа местного населения».

Среди обратившихся в Колокольцеву — старший, средний, младший начальствующих и рядовой персонал республиканской полиции.

Свои требования сотрудники силового ведомства обосновали тем, что ранее «практику назначения прикомандированных можно было объяснить крайне сложной оперативной обстановкой и отсутствием профессиональных руководящих кадров, (…) сейчас этому факту объяснения нет: профессионалов, имеющих и опыт, и знания, в республике достаточно, и оперативную обстановку республике в сводках крайне сложной не называют».

«Практически все руководящие должности в МВД по Ингушетии — от министра, заместителей министра, начальников управленец и их замов, начальников отделов и их замов, а также большое количество старших оперуполномоченных, следователей, инспекторов, специалистов, психологов, и т. д. — замещены сотрудниками, прибывших по контракту из других регионов», — говорится в обращении.

Также авторы жалобы сравнили зарплату контрактника и сотрудника полиции из числа местных жителей и указали на уровень безработицы.

«По средним подсчетам, один сотрудник, прибывший для прохождения службы по контракту, получает денежное довольствие (с учетом всех надбавок) столько же, сколько трое сотрудников из числа местного населения. Из-за введения контрактных должностей идут многочисленные сокращения», — утверждают подписанты.

Официально в МВД жалобу сотрудников ингушской полиции пока не прокомментировали.