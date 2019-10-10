Кандадата представил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Он рассказал, что Морозов занимал должности от помощника прокурора района в Ульяновске до первого зампрокурора Пензенской области. За примерное исполнение служебного долга его поощрял генпрокурор РФ.

Депутаты единогласно одобрили кандидатуру Морозова, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО.

Теперь кандидатуру прокурора должен утвердить президент РФ Владимир Путин. Сейчас исполняющий обязанности прокурора Северной Осетии — заместитель прокурора республики Дмитрий Загоруйко.