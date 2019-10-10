Новым прокурором Северной Осетии может стать зампрокурора Пензенской области
Депутаты парламента Северной Осетии 10 октября согласовали кандидатуру Александра Мрозова на должность прокурора республики
Кандадата представил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Он рассказал, что Морозов занимал должности от помощника прокурора района в Ульяновске до первого зампрокурора Пензенской области. За примерное исполнение служебного долга его поощрял генпрокурор РФ.
Депутаты единогласно одобрили кандидатуру Морозова, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО.
Теперь кандидатуру прокурора должен утвердить президент РФ Владимир Путин. Сейчас исполняющий обязанности прокурора Северной Осетии — заместитель прокурора республики Дмитрий Загоруйко.
Кто такой Александр Морозов
Александр Морозов родился в 1975 году. Он окончил Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция». C 1998 года Морозов проходил службу в органах прокуратуры Ульяновской области. Он занимал различные должности в прокуратуре Ульяновской области. С июня 2010-го по июль 2014 года был зампрокурора Ульяновской области.
С июля 2014 года Морозов занимал пост первого заместителя прокурора Пензенской области.
Прокурор имеет нагрудные знаки «За безупречную службу» и «Почетный работник прокуратуры РФ». Чин Морозова — государственный советник юстиции третьего класса, сообщает пресс-служба Пензенской области.
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