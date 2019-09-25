Вандалы разбили вазоны в Горячем Ключе, которые защищали пешеходную часть от машин

Ночью 25 сентября неизвестные испортили вазоны с можжевельником на Аллее тысячи сосен в Горячем Ключе

Утром 25 сентября коммунальщики при уборке обнаружили шесть перевернутых каменных ваз на улице Ленина, в районе Аллеи тысячи сосен и стадиона «Юность». Вазоны там установили после того, как произошло смертельное ДТП в начале года. Тогда автомобиль сбил молодую пару, которая ночью переходила пешеходную часть улицы. Женщина погибла.

Камеры наблюдения не зафиксировали сам момент вандализма, но на видео заметили троих молодых людей, бегущих ночью по аллее. Ущерб городу составил 30 тыс. рублей, сообщила пресс-служба администрации города.