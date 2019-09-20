У жителей Геленджика опечатали сейфы с оружием из-за приезда патриарха Кирилла

Краснодарский край

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Жители Геленджика 19 сентября сообщили, что у них опечатали сейфы с оружием в связи с приездом патриарха Кирилла

Адвокат Татьяна Третьяк сообщила в своем фейсбуке, что в дом ее отца пришла полиция и опечатала сейф, в котором хранится оружие. Со слов Третьяк, полицейские сделали это для безопасности, поскольку в город должен приехать патриарх Кирилл. Отец женщины живет недалеко от церкви Вознесения Господня.

Юрист рассказала портлу Юга.ру, что приходили два сотрудника отдела МВД по Геленджику.

«Сказали, что [ходят] по всем, кто живет в районе церкви. Команда поступила опечатать сейфы с оружием. Попросили скотч и бумагу, потому что полиция им не выдала. Акт никакой не составили. Когда можно снять — не известно», — пояснила Третьяк.

Также редакция ознакомилась еще с одним подобным случаем [фото опечатанного сейфа есть в распоряжении редакции]. Мужчина тоже живет недалеко от этой церкви. 

В пресс-службе ГУ МВД России порталу Юга.ру не предоставили оперативный комментарий в связи с этими случаями.

Пресс-секретарь Новороссийской епархии Алексей Кульнев подтвердил порталу Юга.ру, что патриарх Кирилл приедет в Геленджик. По его словам, патриарх 21 сентября проведет богослужение в церкви Вознесения Господня в честь Рождества пресвятой Богородицы.

Безопасность Геленджик Патриарх Кирилл Полиция Православие РПЦ

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