У жителей Геленджика опечатали сейфы с оружием из-за приезда патриарха Кирилла

Жители Геленджика 19 сентября сообщили, что у них опечатали сейфы с оружием в связи с приездом патриарха Кирилла

Адвокат Татьяна Третьяк сообщила в своем фейсбуке, что в дом ее отца пришла полиция и опечатала сейф, в котором хранится оружие. Со слов Третьяк, полицейские сделали это для безопасности, поскольку в город должен приехать патриарх Кирилл. Отец женщины живет недалеко от церкви Вознесения Господня.

Юрист рассказала портлу Юга.ру, что приходили два сотрудника отдела МВД по Геленджику.

«Сказали, что [ходят] по всем, кто живет в районе церкви. Команда поступила опечатать сейфы с оружием. Попросили скотч и бумагу, потому что полиция им не выдала. Акт никакой не составили. Когда можно снять — не известно», — пояснила Третьяк.

Также редакция ознакомилась еще с одним подобным случаем [фото опечатанного сейфа есть в распоряжении редакции]. Мужчина тоже живет недалеко от этой церкви.