Застройщик, взявшийся за здание Арбитражного суда Краснодарского края, получил пять лет колонии

Руководитель компании-застройщика, выигравшей аукцион на строительство здания краевого арбитражного суда, осужден на пять лет

ЗАО «Строительная компания "Ремо"» в 2011 году выиграла аукцион на заключение госконтракта, по которому должна была строить здание Арбитражного суда Краснодарского края. Как выяснили следователи ФСБ, директор организации предоставил для этого в суд поддельную банковскую гарантию. После этого «СК "Ремо"» получила авансовый платеж в размере 158 млн рублей.

Камень в основание нового здания заложили еще в 2012 году (достроили его только через пять лет). По данным следствия, после этого компания делала вид, что исполняет обязательства, и даже выполнила незначительную часть работ за счет субподрядчиков. Потом строительство прекратилось, а руководитель фирмы распорядился деньгами по своему усмотрению.

Следственный отдел управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России.

Октябрьский районный суд признал предпринимателя виновным, сообщает пресс-служба краевого УФСБ. Мужчине предстоит пять лет и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще с него взыщут 109,8 млн рублей в пользу государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».