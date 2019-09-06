Филипп Киркоров и Ольга Бузова выступят в Армавире на праздновании дня города

К этому событию администрация города подготовила для жителей серию праздничных мероприятий. Так, 13 сентября в 19:00 на центральной площади для старшего поколения состоится концерт исполнительницы народных песен Марины Девятовой и краснодарского ансамбля «Адажио».

На 14 сентября запланированы выставка-ярмарка художников и мастеров прикладного искусства, мастер-классы, театральный интерактив, интерактивные игры. В 18:45 на центральной площади начнется концерт с участием звезд российской эстрады. На сцену выйдут группа «Кар-Мэн», Ханна и Ольга Бузова, а также Филипп Киркоров. Праздник завершится фейерверком, сообщила пресс-служба мэрии Армавира.

Подробное расписание событий дня города можно посмотреть на сайте администрации Армавира.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодаре отменили концерт Ольги Бузовой, который должен был состояться во дворце спорта «Олимп». Причиной отмены стал низкий спрос на билеты. На 2 ноября этого года в кубанской столице запланирован очередной концерт певицы в Arena Hall.