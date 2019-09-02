ВТБ рассказал о новых цифровых решениях и запуске мобильного оператора

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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ВТБ подвел итоги работы за шесть месяцев 2019 года и рассказал о новых цифровых решениях банка

По итогам первого полугодия кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ на Кубани вырос на 9% и составил 171 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции 29 августа управляющий банком ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 9%, до 77,8 млрд рублей, наибольшая доля приходится на ипотеку — 35,6 млрд рублей (+9%). Корпоративный кредитный портфель вырос на 8%, до 93,2 млрд рублей; в его структуре наибольшую долю занимают кредиты, выданные компаниям сферы торговли (44%), АПК и пищевой промышленности (20%), жилищного и коммерческого строительства (11%).

Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 50,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%. Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты, вырос на 7%, до 114,7 млрд рублей.

Тусиков также рассказал о развитии в банке цифровых технологий для населения и бизнеса. Среди новшеств для физлиц — VR-ипотека (осмотр и выбор квартиры с помощью очков виртуальной реальности из любого города), онлайн-оценка квартир, личный кабинет заемщика, а также lean-лаборатория, где исследуют текущие бизнес-процессы и тестируют их изменения при обслуживании клиентов. Предприниматели уже могут воспользоваться онлайн-инкассацией, сервисом по выдаче электронных гарантий с использованием цифрового обмена между банками и таможенными органами.

Кроме того, в скором времени банк планирует запуск собственного мобильного оператора — «ВТБ Мобайл». Проект реализуется на платформе Tele2.

«Подключиться к сотовому оператору сможет любой желающий. При этом для клиентов ВТБ услуги мобильной связи будут предоставляться бесплатно, в рамках программы лояльности», — пояснил Тусиков.

Он подчеркнул, что стратегия ВТБ направлена на то, чтобы помимо предоставления качественных услуг, выявлять и опережать потребности клиентов.

«Сегодня ключевая задача банка — клиентоориентированный подход, повышение качества предоставляемых услуг и технологическое развитие сервисов. Мы всегда учитываем интересы заемщиков, расширяя и адаптируя существующую продуктовую линейку под потребности всех категорий населения и бизнеса Кубани. Таким образом, нам удается показывать стабильный рост по всем ключевым направлениям», — заключил Тусиков.

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