Медведев переименовал родовое село Кадыровых в Ахмат-Юрт
Чеченское село Центарой в августе официально переименовали в Ахмат-Юрт
Соответствующий указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Это большое событие, свидетельствующее об уважительном отношении Дмитрия Анатольевича и всего руководства нашей страны к памяти выдающегося религиозного, политического и государственного деятеля современности, моего дорогого отца Ахмата-Хаджи Кадырова», — прокомментировал подписание документа глава Чечни Рамзан Кадыров.
Переименовать родовое село Кадыровых в Ахмат-Юрт в мае предложил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. 21 мая жители села устроили сход, на котором единогласно одобрили это предложение, отметив, что Ахмат Кадыров предотвратил развал России и один встал на пути террористов. Новое название на въездной арке в село установили в тот же день.
Напомним, в честь Ахмата Кадырова ранее были названы главный проспект в Грозном, центральные улицы в районах и городах республики и за ее пределами (в том числе мост через Дудергофский канал в Петербурге). Его имя также присвоили футбольному клубу «Терек».
Центарой (Хоси-Юрт) — родовое село семьи Кадыровых, здесь родился действующий глава Чечни Рамзан Кадыров. Его отец Ахмат Кадыров родился в Караганде, где его семья находилась в ссылке. Позже семья переехала в Чечню, в Центарое Ахмат Кадыров жил и учился. Население села — около 9 тыс. человек.
Ранее село носило имя Хоси Умаханова, но, как заявил Кадыров, он не родился в этом селе, не является чеченцем и даже уроженцем Чечни. По некоторым данным, в царское время он был сборщиком налогов.
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