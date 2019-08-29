Медведев переименовал родовое село Кадыровых в Ахмат-Юрт

Чеченское село Центарой в августе официально переименовали в Ахмат-Юрт

Соответствующий указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. «Это большое событие, свидетельствующее об уважительном отношении Дмитрия Анатольевича и всего руководства нашей страны к памяти выдающегося религиозного, политического и государственного деятеля современности, моего дорогого отца Ахмата-Хаджи Кадырова», — прокомментировал подписание документа глава Чечни Рамзан Кадыров. Переименовать родовое село Кадыровых в Ахмат-Юрт в мае предложил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. 21 мая жители села устроили сход, на котором единогласно одобрили это предложение, отметив, что Ахмат Кадыров предотвратил развал России и один встал на пути террористов. Новое название на въездной арке в село установили в тот же день.

Напомним, в честь Ахмата Кадырова ранее были названы главный проспект в Грозном, центральные улицы в районах и городах республики и за ее пределами (в том числе мост через Дудергофский канал в Петербурге). Его имя также присвоили футбольному клубу «Терек».