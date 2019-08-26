Лидер оппозиции и действующий глава Абхазии вышли во второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября, передает ИА «Апсныпресс» . Победителем будет считаться кандидат, набравший более половины голосов пришедших на выборы граждан.

Из общего количества избирателей — 129 тыс. 421 человек — в голосовании участвовали 86 тыс. 138 избирателей, итоговая явка составила 66,55%.

Кто такой Рауль Хаджимба?

Рауль Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткварчели на юге Абхазской АССР. Окончил историко-юридичесий факультет Абхазского государственного университета. После начал работать юрисконсультом на Сухумском химзаводе.

С 1985 по 1986 год прошел обучение в школе КГБ для лиц с высшим образованием в Минске. С 1986 по 1992 год был сотрудником КГБ в Ткварчели.

Во время абхазо-грузинской войны 1992-1993 годов был начальником военной разведки и контрразведки Восточного фронта. После работал начальником отдела СГБ Абхазии.

С 1995 по 1999 год, когда он возглавил Службу госбезопасности Абхазии и стал первым вице-премьером, успел поработать водителем в международной гуманитарной организации «Первичная помощь», начальником отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии, зампредседателя комитета.

В 2001 году стал первым вице-премьером республики, в 2002 году возглавил минобороны Абхазии, а в 2003-м стал премьер-министром республики.

С января 2005 по май 2009 года занимал пост вице-президента республики, с которого ушел, заявив о разногласии с руководителем страны Сергеем Багапшем. В 2010 году Хаджимба возглавил оппозиционную партию «Форум народного единства Абхазии».

Баллотировался на пост президента Абхазии в 2004, 2009, 2011 годах. В 2014 году выиграл выборы после предшествующего им госпереворота.

Кто такой Алхас Квициния?

Родился в 1969 году в городе Сухум Абхазской АССР. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности «агроном».

С 2005 по 2014 год работал заместителем главы администрации Сухума.

В 2019 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента республики, зарегистрировавшись от партии «Амцахара», которую он возглавляет с 2015 года. При этом изначально партия планировала выдвинуть в кандидаты лидера блока оппозиционных сил Аслана Бжанию, но из-за болезни последнего приняла решение о выдвижении своего председателя.