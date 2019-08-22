На площади в Анапе во время фестиваля «Киношок» покажут фильмы
На Театральной площади в Анапе с 1 по 8 сентября пройдут показы фильмов
Картины покажут во время российского фестиваля «Киношок». Внеконкурсную программу «Кино на площади» посвятили экранизациям произведений театральной драматургии. Программу 1 сентября откроет российская комедия с элементами мелодрамы «Команда мечты».
На следующий день зрителям покажут классическую военную драму Михаила Калатозова «Летят журавли» 1957 года. Во вторник 3 сентября можно будет увидеть комедию Игоря Масленникова «Русские деньги» по пьесе Николая Островского «Волки и овцы». Фильм сняли в 2006 году. 4 сентября на площади продемонстрируют фильм «Валентина» режиссера Глеба Панфилова 1980 года.
В четверг представят советскую комедию «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Режиссер картины стал Виталий Мельников. На следующий день зрители увидят работу Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».
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7 сентября покажут экранизацию пьесы Александра Вампилова «Утиная охота» — фильм «Отпуск в сентябре» режиссера Виталий Мельников. Программу завершит фильм, который станет лауреатом фестиваля «Киношок-2019».
Начало кинопоказов 1 и 8 сентября запланировано в 21:30. Со 2 по 7 сентября гостей ждут на площади в 21:00, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Фестиваль «Киношок» проведут в 28-й раз. На нем ежегодно представляют новые ленты, снятые кинематографистами России и стран СНГ. В этом году участники фестиваля будут состязаться в пяти конкурсах: документальные, телевизионные, детские, полно- и короткометражные фильмы.
В прошлом году «Киношок» посвятили освобождению Кубани.
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