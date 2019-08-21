В Азове нашли бесхозную сумку с костью мамонта

Ростовская область

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На одной из улиц Азова нашли сумку, в которой оказалась окаменелая кость мамонта

Бесхозную сумку обнаружили при патрулировании улиц сотрудники Росгвардии. Осмотрев подозрительную находку, они обнаружили в ней окаменелую кость. Росгвардейцы вызвали сотрудников полиции и работника Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. Выяснилось, что находка представляет историческую ценность.

«Было установлено, что окаменелостью является тазобедренная кость доисторического животного — шерстистого мамонта», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области.

Артефакт передали музею. Сейчас правоохранители выясняют, как он мог оказаться на одной из улиц города.

Археология Росгвардия

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