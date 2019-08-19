Кубанский депутат зачем-то отправлял детали пулемета по почте за границу
На депутата сельсовета из Апшеронского района в августе завели дело о контрабанде боеприпасов
Два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда иного вооружения) возбудили в отношении депутата совета Тверского сельского поселения.
По версии следствия, в феврале и марте депутат неоднократно отправлял из почтового отделения в Краснодаре корпуса магазинов пулемета Калашникова. При этом в почтовом листе он указывал ложные данные.
Отправления предназначались для международной пересылки. Их изъяли сотрудники таможни в Москве.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.
Читайте также
Интервью с продюсером Ильей Островским
Как работают активные протезы и что нужно, чтобы получить их бесплатно
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.