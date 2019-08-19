Кубанский депутат зачем-то отправлял детали пулемета по почте за границу

Краснодарский край

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На депутата сельсовета из Апшеронского района в августе завели дело о контрабанде боеприпасов

Два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда иного вооружения) возбудили в отношении депутата совета Тверского сельского поселения.

По версии следствия, в феврале и марте депутат неоднократно отправлял из почтового отделения в Краснодаре корпуса магазинов пулемета Калашникова. При этом в почтовом листе он указывал ложные данные.

Отправления предназначались для международной пересылки. Их изъяли сотрудники таможни в Москве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Апшеронский район Оружие Почта Таможня

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