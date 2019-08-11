Путин в Севастополе покатал главу Крыма на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин 10 августа посетил байк-шоу «Ночных волков» «Тень Вавилона» в Крыму
Глава государства в кожаной куртке на мотоцикле «Урал» приехал на мероприятие в Севастополе вместе с президентом клуба «Ночные волки» Александром Хирургом Залдастановым.
Российский лидер ехал за рулем мотоцикла, в коляске сидел глава Крыма Сергей Аксенов, на пассажирском месте — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сообщило РИА «Новости Крым».
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Со сцены Путин поздравил мотоклуб с десятилетием проведения байк-шоу на полуострове. Он назвал мероприятие хорошей идеей, которая сплачивает любителей мотоциклов и «всех, кто с сердцем и душой относится» к России, написал RT.
Байкеры подарили президенту фильм «Русский реактор», который они сняли во время одного из фестивалей в Крыму.
Как писали Юга,ру, в 2013 году Хирург получил от Владимира Путина утина орден Почета.
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