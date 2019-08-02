Власти Кубани рассказали о 900 га спорной территории при установлении границы с Адыгеей

В Краснодаре 1 августа обсудили согласование проекта соглашения об установлении границы между Краснодарским краем и Адыгеей

Глава департамента архитектуры и градостроительства Кубани сообщил Юрий Рысин сообщил на мероприятии, что край уже подписал соглашения об установлении границ с Карачаево-Черкессией и Ростовской областью, сейчас готовится соглашение с Адыгеей.

Протяженность границы Кубани и Адыгеи составляет более 1,1 тыс. км — это самая протяженная для края граница, она касается 11 муниципалитетов региона и 9 муниципалитетов республики. При этом она проходит через ландшафт всех возможных видов.

По итогам встречи было принято решение доработать итоговый документ с учетом интересов двух субъектов и с целью разрешения спорных вопросов, сообщили в пресс-службе Заксобрания Кубани.

Министр природных ресурсов Кубани Сергей Еремин уточнил, что разногласия касаются территорий площадью 900 га.

«На сегодня существуют разногласия или нестыковки по принадлежности порядка 900 га, но в целом они не способны как-то негативно повлиять на решения по границе и общего паритета не нарушают. (…) », — цитирует Еремина «Интерфакс».

В частности, по его словам, большинство разночтений связано с определением границы по Краснодарскому водохранилищу — порядка 600 га.

«В базовой версии соглашения предлагается провести ее по ранее существовавшей до строительства плотины линии фарватера реки Кубань. Сейчас там четкой границы нет, что не позволяет поделить акваторию на рыбохозяйственные участки», — сказал Еремин.

Оставшиеся 300 га неразграниченных территорий касаются приграничных лесов, которые могут накладываться друг на друга в документах и реестрах разных ведомств.

«При урегулировании таких наложений или ликвидации двойного учета лесных участков возникает серьезная проблема особо охраняемых природных объектов, которые есть и в Краснодарском крае, и в Адыгее. По закону сокращение площади таких защищенных лесов не допустимо. Поэтому этот вопрос необходимо решать на уровне правительства РФ», — сообщил министр.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что неточности с определением границ Краснодарского края и Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ставрополья и Ростовской области возникли вследствие старой системы определения границ субъектов (новая начала действовать в 2004 году).

Вопрос об утверждении изменения границ между субъектами России рассматривается Советом Федерации по взаимному согласию субъектов.