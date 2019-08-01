Замначальника ОМВД по Белореченскому району будут судить за взятку

В Белореченский районный суд направлено уголовное дело против замначальника и оперуполномоченного местного отдела МВД, обвиняемых во взяточничестве

По данным следствия, в октябре 2018 года знакомый замначальника — начальника следственного отдела ОМВД по Белореченскому району предложил ей 500 тыс. рублей за то, чтобы переквалифицировать действия обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью на менее тяжкий состав преступления. Та согласилась.

«Первая часть взятки в размере 300 тыс. рублей была получена должностным лицом лично в ноябре 2018 года. Оставшаяся часть суммы передавалась через посредника — оперуполномоченного отдела. Преступная деятельность указанных лиц пресечена сотрудниками ФСБ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дело в отношении полицейских возбудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 (Получение взятки за незаконные действия в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Покушение на посредничество во взяточничестве).

Обвиняемые женщины заключены под стражу. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Местного жителя, в чьих интересах передавалась взятка, ранее приговорили к двум годам колонии общего режима, добавили в надзорном ведомстве.

Как писали Юга.ру, также во взяточничестве уличили начальника ОЭБиПК ОМВД по Белореченскому району. Он выступал посредником, когда в 2017 году руководитель собственной безопасности МВД по Адыгее потребовал крупную сумму у сотрудника полиции, переходящего на службу в другой регион.