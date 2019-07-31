Сотрудницу банка в Краснодаре будут судить за слежку за счетами мужа при разводе

Ленинский райсуд Краснодара рассмотрит уголовное дело 49-летней сотрудницы банка, которая нарушила банковскую тайну, следя за счетами супруга

В момент совершения преступления — весной-летом 2018 года — женщина занимала должность заместителя начальника отдела по обслуживанию юрлиц банка.

«По версии следствия, используя свое должностное положение, она воспользовалась возможностью специальной банковской программы, к которой у нее имелся доступ, сформировала выписки о движении денежных средств по банковским картам клиента — своего супруга. Эти сведения женщина передала своему представителю, действующему в ее интересах в бракоразводном процессе», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В последующем эти сведения использовались как доказательство требований обвиняемой о разделе совместно нажитого имущества.

Дело возбудили по ч. 1, 2 ст. 183 УК РФ (Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну), оно направлено в суд. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.