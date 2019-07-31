Новым судьей Верховного суда Дагестана стал бывший военный

Кто такой Дмитрий Пономаренко

Дмитрий Пономаренко родился в 1978 году. В 2000 году он окончил Военный университет Министерства обороны РФ. Позже он получил диплом в Российском государственном гуманитарном университете. В Вооруженных силах РФ Пономаренко служил десять лет.

После службы работал помощником судьи Калужского районного суда. В июле 2008 года его назначили судьей этого же суда. Его судейский стаж — более 11 лет.