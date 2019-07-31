Новым судьей Верховного суда Дагестана стал бывший военный

Дагестан

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В Дагестане новым судьей Верховного суда 30 июля стал Дмитрий Пономаренко

Его назначили на должность указом президента РФ 19 июня. Удостоверение Пономаренко получил 30 июля, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Кто такой Дмитрий Пономаренко

Дмитрий Пономаренко родился в 1978 году. В 2000 году он окончил Военный университет Министерства обороны РФ. Позже он получил диплом в Российском государственном гуманитарном университете. В Вооруженных силах РФ Пономаренко служил десять лет.

После службы работал помощником судьи Калужского районного суда. В июле 2008 года его назначили судьей этого же суда. Его судейский стаж — более 11 лет.

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