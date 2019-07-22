Путин сменил главу ФСБ в Краснодарском крае

Новым начальником УФСБ по Краснодарском краю назначен генерал-майор Сергей Захарихин, ранее работавший в Сочи

Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

«На должность начальника УФСБ России по Краснодарскому краю назначен генерал-майор Сергей Захарихин, который ранее являлся первым заместителем начальника управления — начальником службы в городе Сочи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее управление возглавлял Игорь Колосов. В этой должности он проработал с 2015 года.

«Генерал-лейтенант Игорь Колосов освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы. Начальником службы в Сочи назначен генерал-майор Виктор Шаменков», — уточнили в пресс-службе.