Путин сменил главу ФСБ в Краснодарском крае
Новым начальником УФСБ по Краснодарском краю назначен генерал-майор Сергей Захарихин, ранее работавший в Сочи
Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.
«На должность начальника УФСБ России по Краснодарскому краю назначен генерал-майор Сергей Захарихин, который ранее являлся первым заместителем начальника управления — начальником службы в городе Сочи», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее управление возглавлял Игорь Колосов. В этой должности он проработал с 2015 года.
«Генерал-лейтенант Игорь Колосов освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы. Начальником службы в Сочи назначен генерал-майор Виктор Шаменков», — уточнили в пресс-службе.
Кто такой Сергей Захарихин
Сергей Захарихин родился 13 мая 1962 года в Сахалинской области. В органах безопасности служит с 1989 года. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника УФСБ по Краснодарскому краю.
Женат, воспитывает дочь. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.
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