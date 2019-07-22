Путин сменил главу ФСБ в Краснодарском крае

Краснодарский край

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Новым начальником УФСБ по Краснодарском краю назначен генерал-майор Сергей Захарихин, ранее работавший в Сочи

Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

«На должность начальника УФСБ России по Краснодарскому краю назначен генерал-майор Сергей Захарихин, который ранее являлся первым заместителем начальника управления — начальником службы в городе Сочи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее управление возглавлял Игорь Колосов. В этой должности он проработал с 2015 года.

«Генерал-лейтенант Игорь Колосов освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы. Начальником службы в Сочи назначен генерал-майор Виктор Шаменков», — уточнили в пресс-службе.

Кто такой Сергей Захарихин

Сергей Захарихин родился 13 мая 1962 года в Сахалинской области. В органах безопасности служит с 1989 года. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника УФСБ по Краснодарскому краю.

Женат, воспитывает дочь. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.

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