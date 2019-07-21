«Ахмат» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

Чечня, Вся Россия

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Екатеринбургский «Урал» разгромил грозненский «Ахмат» в матче второго тура Российской премьер-лиги 21 июля

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0. Счет на второй добавленной минуте к первому тайму открыл нападающий хозяев Владимир Ильин. Во второй половине игры также отличились Отман Эль-Кабир (58) и Юрий Бавин (78).

В результате «Урал», набрав 6 очков, вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата. «Ахмат» с 3 очками на счету на пятой строчке.

В следующем туре грозненцы сыграют в гостях у казанского «Рубина». Встреча состоится 27 июля.

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