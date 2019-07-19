В УФСБ по Адыгее назначили нового руководителя
Новым начальником управления ФСБ России по Республике Адыгея в июле стал Сергей Каштанов
Нового руководителя УФСБ представили 19 июля на встрече у главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Для этого в республику прибыл заместитель начальник управления кадров ФСБ России Александр Щерба, сообщили в пресс-службе администрации главы Адыгеи.
Кто такой Сергей Каштанов
Сергей Каштанов родился в 1968 году в Ершове Саратовской области. Окончил Московский инженерно-физический институт.
В 1994 году начал служить в органах госбезопасности. Работал на разных должностях — от оперуполномоченного до заместителя начальника УФСБ РФ по Саратовской области.
С 2016 года до перехода в Адыгею занимал должность первого заместителя начальника УФСБ России по Башкортостану.
Как сообщали Юга.ру, с июля 2017 года управлением ФСБ по Адыгее руководил Виктор Шаменков. Он покинул пост в связи с переходом на должность первого заместителя начальника УФСБ России по Краснодарскому краю.
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