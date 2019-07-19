В УФСБ по Адыгее назначили нового руководителя

Новым начальником управления ФСБ России по Республике Адыгея в июле стал Сергей Каштанов

Нового руководителя УФСБ представили 19 июля на встрече у главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Для этого в республику прибыл заместитель начальник управления кадров ФСБ России Александр Щерба, сообщили в пресс-службе администрации главы Адыгеи.

Кто такой Сергей Каштанов

Сергей Каштанов родился в 1968 году в Ершове Саратовской области. Окончил Московский инженерно-физический институт.

В 1994 году начал служить в органах госбезопасности. Работал на разных должностях — от оперуполномоченного до заместителя начальника УФСБ РФ по Саратовской области.

С 2016 года до перехода в Адыгею занимал должность первого заместителя начальника УФСБ России по Башкортостану.