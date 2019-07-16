Грузовик Филиппа Киркорова попал в аварию на Дону

Фура с реквизитом Филиппа Киркорова попала в аварию в Ростовской области по пути на концерт в Крым

Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова выехала из Волгодонска и попала в аварию на трассе по пути в Крым, где 17 июля состоится концерт артиста. ДТП произошло возле хутора Лагутники. Грузовик съехал в кювет из-за непогоды, сообщило РИА «Новости».

Позже Киркоров прокомментировал аварию и заявил, что грузовик не справился с управлением на сложной трассе при плохой погоде. При этом никто не пострадал, костюмы и оборудование не были повреждены.