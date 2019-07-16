Грузовик Филиппа Киркорова попал в аварию на Дону
Фура с реквизитом Филиппа Киркорова попала в аварию в Ростовской области по пути на концерт в Крым
Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова выехала из Волгодонска и попала в аварию на трассе по пути в Крым, где 17 июля состоится концерт артиста. ДТП произошло возле хутора Лагутники. Грузовик съехал в кювет из-за непогоды, сообщило РИА «Новости».
Позже Киркоров прокомментировал аварию и заявил, что грузовик не справился с управлением на сложной трассе при плохой погоде. При этом никто не пострадал, костюмы и оборудование не были повреждены.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2016 года в Геленджике разбился грузовик с декорациями для шоу Филиппа Киркорова. В кузове находился бассейн, из которого бьет фонтан в финале концерта.
В июне 2017 года члены команды Киркорова попали в автомобильную аварию в Ставрополе. Артист обвинил в ДТП стритрейсеров.
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