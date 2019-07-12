Маршрутки смогут проехать по Яблоновскому мосту в первый день запрета для большегрузов
В мэрии Краснодара 12 июля сообщили, что первый день закрытия Яблоновского моста для грузового и пассажирского транспорта пройдет в тестовом режиме
К 12 июля перед мостом появились запрещающие знаки и металлические габаритные рамы, но пока без верхних перекладин.
Несмотря на сделанные заранее предупреждения о запрете, утром некоторые маршруты пассажирских автобусов по привычке поехали через Яблоновский мост.
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов предупредил, что после установки верхних балок маршрутки, которые попытаются заехать на мост, перекроют движение, так как не смогут развернуться. Поэтому было решено ввести переходный период, чтобы все водители автобусов и перевозчики отработали новую схему движения. Верхние габариты установят вечером 12 июля, когда трафик уменьшится, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства вместе с сотрудниками ГИБДД Адыгеи и Краснодара, а также минтранса Адыгеи отрабатывают новую схему с каждым водителем лично. Дорожное движение со стороны Краснодара будут мониторить круглосуточно, рассказал Архипов.
Как сообщали Юга.ру, 31 мая было объявлено, что Яблоновский мост навсегда закроют для грузовиков массой более 4 тонн и для пассажирского транспорта. Чтобы не дать большегрузам проехать, на подъездах к мосту решили установить металлические ворота.
Из-за запрета на въезд продлили маршруты общественного транспорта, которые ходят из Адыгеи в Краснодар. 9 июля перевозчикам предствили новые схемы движения автобусов.
В тот же день мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил, почему мост решили закрыть для большегрузов, а также сказал, сколько будет стоить строительство нового моста.
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