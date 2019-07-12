Маршрутки смогут проехать по Яблоновскому мосту в первый день запрета для большегрузов

В мэрии Краснодара 12 июля сообщили, что первый день закрытия Яблоновского моста для грузового и пассажирского транспорта пройдет в тестовом режиме

К 12 июля перед мостом появились запрещающие знаки и металлические габаритные рамы, но пока без верхних перекладин.

Несмотря на сделанные заранее предупреждения о запрете, утром некоторые маршруты пассажирских автобусов по привычке поехали через Яблоновский мост.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов предупредил, что после установки верхних балок маршрутки, которые попытаются заехать на мост, перекроют движение, так как не смогут развернуться. Поэтому было решено ввести переходный период, чтобы все водители автобусов и перевозчики отработали новую схему движения. Верхние габариты установят вечером 12 июля, когда трафик уменьшится, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.