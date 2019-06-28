Из-за закрытия Яблоновского моста продлят маршруты автобусов, ходящих из Адыгеи в Краснодар

В Адыгее до 12 июля внесут коррективы в работу междугороднего общественного транспорта в связи с закрытием Яблоновского моста для автобусов и большегрузов

«Таким образом, под действие ограничений попадают пассажирские автобусы и маршрутки. Они будут направлены по другому пути — через Тургеневский мост. В результате маршрут из большей части населенных пунктов Адыгеи в Краснодар увеличится на 6 км», — резюмировал Скотченко.

Об этом порталу Юга.ру сообщил начальник отдела транспорта министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Андрей Скотченко. По его словам, ограничения коснутся автотранспорта высотой более 2,5 метра и весом больше 3,5 тонн. Для определения параметров машин перед мостом установят ограничительные рамки.

Он отметил, что основная часть маршрутов общественного транспорта из Майкопа в Краснодар не изменится. По предварительной схеме планируется, что автобусы будут заезжать в поселок Яблоновский и заворачивать у консервного завода налево в сторону Тургеневского моста.

«О данной ситуации все перевозчики Адыгеи проинформированы. В настоящее время прорабатывается схема движения. Она будет уточнена после предложенного краснодарскими коллегами варианта движения общественного транспорта по Краснодару», — отметил Скотченко.

Кроме того, из-за удлинения маршрута совместно с перевозчиками уточнят расписание движения автобусов, при этом оно останется в прежнем временном интервале.

В Адыгее действует один маршрут общественного транспорта Майкоп — Краснодар и пять маршрутов между населенными пунктами Тахтамукайского района и Краснодара. Ежедневно их обслуживает около 90 автобусов.

Как сообщали Юга.ру, накануне стало известно о том, что с 12 июля Яблоновский мост закроют для автобусов и грузовиков. Такая мера связана с техническим состоянием моста.