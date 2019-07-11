Главу МВД Крыма Торубарова уволили. СМИ сообщают о его аресте

Крым, Вся Россия

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Олег Торубаров уволен с должности министра внутренних дел по Крыму, которую занимал менее года

В пресс-службе ведомства сообщили «Интерфаксу», что приказ об отставке Торубарова был подписан в июне, и сейчас он находится на пенсии. Теперь обязанности главы МВД по Крыму исполняет генерал-майор Павел Каранда.

При этом в министерстве не подтвердили появившуюся в СМИ информацию об аресте Торубарова на Алтае, где он работал ранее. По данным ведомства, Торубаров находится в Крыму.

О том, что Торубарова доставили в Алтайский край и заключили под стражу сообщило агентство «Толк» со ссылкой на источник. Тот рассказал, что генерал якобы находится под арестом из-за уголовного дела о взятке против бывшего начальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД Алтайского края Вадима Надвоцкого, задержанного в ноябре.

Генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров занимал должность главы МВД по Алтайскому краю с 2013 по 2018 год. В августе 2018 года президент Владимир Путин назначил его на пост главы МВД по Республике Крым.

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