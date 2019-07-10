В законе Адыгеи уточнили права участников одиночных пикетов

В Адыгее конце в июня региональный закон о публичных мероприятиях привели в соответствие с федеральным

Это было сделано по результатам рассмотрения законодательной инициативы прокуратурой республики.

Одна из статей закона была конкретизирована: уточнены виды публичных мероприятий, которые разрешается или запрещается проводить в определенных местах, сообщили порталу Юга.ру в Госсовете-Хасэ Адыгеи.

Изменения в закон Республики Адыгея были внесены в конце июня и приняты в двух чтениях на заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи.

Ранее в статье 6 Закона Адыгеи «О регулировании отдельных вопросов в сфере проведения публичных мероприятий» не были конкретизированы виды публичных мероприятий, которые запрещается проводить в местах, включенных в установленный федеральным законом перечень. Это допускало возможность применения таких ограничений и при проведении одиночных пикетов.

Также федеральный закон предусматривает возможность установления в регионах дополнительных мест, в которых запрещается проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. В республике определено, что к таким местам относятся территории ближе 100 метров от железнодорожных и автобусных вокзалов, дороги общего пользования, тротуары, территории, прилегающие ближе чем на 20 метров к жилым домам и зданиям, занимаемым государственными и муниципальными учреждениями, остановкам транспорта общего пользования.

В новой редакции закона теперь уточнено, что ограничения на проведение публичных мероприятий в этих местах касаются собраний, митингов, шествий и других массовых мероприятий, то есть не затрагивают участников одиночных пикетов, подчеркнули в Госсовете-Хасэ Адыгеи.

«Принятый закон направлен на устранение возможных нарушений прав участников одиночных пикетов, установление на территории республики дополнительных ограничений, не предусмотренных федеральным законодательством, для публичного выражения мнения граждан», — прокомментировал председатель профильного комитета Тембот Шовгенов.

Как уточнили порталу Юга.ру в прокуратуре Адыгеи, несоответствие регионального законодательства федеральному в данном случае было выявлено в ходе надзорной деятельности. Об этом же сообщала правозащитная организация «Мемориал», которой прокуратура направила информацию об уже принимаемых мерах.