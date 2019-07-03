На Кубани главврачей будут наказывать за смертность пациентов

Об этом вице-губернатор Анна Минькова сообщила на расширенной коллегии краевого министерства здравоохранения 3 июля.

По словам Миньковой, показатель общей смертности в крае с начала года увеличился на 3,2% в сравнении с прошлым годом и составил 12,9 промилле на тысячу населения. Наибольший рост зафиксирован в Успенском, Тихорецком, Новопокровском, Усть-Лабинском и Белоглинском районах, в то время как материально-техническая база в этих муниципалитетах в последние годы заметно улучшилась.

Основную смертность — 80%, по данным вице-губернатора, дает старшая возрастная группа. Она отметила, что общая продолжительность жизни в крае сейчас составляет 73,85 лет, что выше, чем в среднем по стране, но ниже целевого показателя нацпроекта «Здравоохранение»: к 2024 году она должна достичь 78 лет. Поэтому, подчеркнула Минькова, одним из важнейших мероприятий по предупреждению заболеваний и снижению смертности является профилактика — диспансеризация. Она напомнила, что теперь все люди старше 40 лет должны проходить ее ежегодно. Расширился перечень обследований, поликлиники края перешли на шестидневную рабочую неделю, а пройти диспансеризацию можно и в вечернее время.

Вице-губернатор акцентировала, что качество проведения диспансеризации в некоторых районах остается низким. Она поручила министру здравоохранения Евгению Филиппову проанализировать, как организованы профосмотры в больницах, чтобы исключить формальный подход.

«С сегодняшнего дня будут применяться меры дисциплинарного взыскания в отношении всех руководителей медицинских учреждений, допустивших серьезное повышение показателей смертности», — сообщила Микькова.

Она подчеркнула, что не только власти региона, но и лично главврачи отвечают за то, что происходит в крае и за выполнение нацпроекта, передает пресс-служба краевой администрации.