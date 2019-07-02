Путин поручил увеличить пособия на ребенка

Выплаты по уходу за детьми увеличат в России с 1 января 2020 года

Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам Прямой линии.

Выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 х лет, должны будут увеличиться до размера прожиточного минимума для детей. Это касается тех семей, где размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения для каждого субъекта РФ, говорится в тексте поручения.

Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательство РФ до 1 октября 2019 года.

В ходе Прямой линии Путин напомнил, что с 2019 года в России выплачивается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума ребенка (ПМР) семьям, где родился первый и второй ребенок. Ранее выплаты касались семей, где уровень дохода не превышает 1,5 прожиточных минимума (ПМ) на каждого взрослого.

Президент подсчитал, что если взять усредненный показатель ПМ по стране — 11 тыс. 280 рублей, то 1,5 ПМ — это примерно 17 тысяч. То есть на детское пособие могут претендовать семьи с уровнем дохода в 34 тыс. рублей в месяц и ниже.

А с 2020 года пособия будут назначать семьям, чей ежемесячный доход составляет два ПМ, то есть 45 тыс. рублей в месяц . Таким образом, по словам Путина, эту меру поддержки получат 70% семей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении критерия нуждаемости для определения ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, передает RT.