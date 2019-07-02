Депутаты Адыгеи просят не объединять следственное управление республики с СУ по Краснодарскому краю

Депутаты Адыгеи обеспокоены возможностью упразднения регионального следственного управления СКР и образования единого следственного органа по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

«Выхолащивание федеральных структур на территории Республики Адыгея ассоциируется у населения с изменением конституционно-правового статуса Республики Адыгея и объединением ее с Краснодарским краем, что вызывает его обеспокоенность. Осуществление управленческой деятельности из другого субъекта Российской Федерации без учета анклавного расположения Республики Адыгея, ее социально-экономических, культурных и национальных особенностей и фактическое упразднение управленческой функции, обеспечивающей организацию и координацию следственной работы в регионе, неизбежно приведут к снижению эффективности борьбы с преступностью и негативным последствиям в общественно-политической ситуации в Республике Адыгея», — говорится в обращении Госсовета-Хасэ.

Депутаты приняли документ с просьбой сохранить статус самостоятельного территориального органа Следственного комитета РФ на территории Республики Адыгея еще 26 июня. Обращение Государственного Совета — Хасэ РА направили председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе республиканского парламента.

Члены республиканского парламента отметили, что в структуре правоохранительных органов следственное управление СК РФ по Республике Адыгея является важным звеном обеспечения правопорядка и обеспечения стабильной внутриполитической ситуации.

В следственном управлении СКР по Республике Адыгея ситуацию о предпосылках к реорганизации не комментируют.