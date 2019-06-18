Тело 74-летнего мужчины нашли на пляже в Геленджике

Краснодарский край

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В Геленджике на нудистском пляже в ночь с 16 на 17 июня нашли тело пенсионера

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Информация о том, что на берегу моря между Геленджиком и селом Дивноморским нашли тело мужчины, появилась утром 18 июня в Телеграм-канале «Хороший Геленджик». Погибший был полураздет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что мужчине было 74 года. По факту обнаружения тела начали проверку. Материалы передали в следственный комитет.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили, что мужчина был местным жителем. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Геленджик Пляжи Полиция смерть
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