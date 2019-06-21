В центре Краснодара в ночь на 22 июня перекроют движение во время акции «Свеча памяти»
Краснодар в ночь на 22 июня присоединится к Всероссийской гражданской акции «Свеча памяти»
Акция проводится рано утром в День памяти и скорби — в день начала Великой Отечественный войны. Участники акции проследуют с зажженными свечами в руках по улице Красной, затем на Северной свернут к Вечному огню, где пройдет памятное мероприятие.
Для подготовки и проведения акции на отдельных участках улиц краевого центра ограничат движение транспорта:
- с 3:00 до 5:30 22 июня по Буденного — от Красной до Красноармейской (вдоль здания администрации Краснодара), по Красной — от Длинной до Северной, по Северной — от Красной до Кирова;
- с 22:00 21 июня до 8:00 22 июня — по нечетной стороне Северной — от Октябрьской до Кирова.
От припаркованных машин освободят с 22:00 21 июня до 10:00 22 июня участки Красной — от Длинной до Северной, Буденного — от Красной до Красноармейской, Северной — от Красной до Кирова.
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