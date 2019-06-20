В Краснодаре осудили парня, который бросил кирпич в трамвай и попал в водителя
Суд в Краснодаре 19 июня вынес приговор 20-летнему местному жителю, который бросил в окно трамвая кирпич и ранил водителя
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Вечером 7 февраля на улице Островского неизвестный кинул кусок кирпича в переднее стекло трамвая № 5, который ехал в сторону Клинической. Осколок стекла попал водителю в глаз. Полиция Краснодара возбудила уголовное дело. Подозреваемым стал 20-летний краснодарец, который живет на улице 40 лет Победы. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Парня задержали через два дня после происшествия.
Приговор огласили в Первомайском районном суде. Молодого человека приговорили к одному году исправительных работ, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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