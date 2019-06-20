В Краснодаре осудили парня, который бросил кирпич в трамвай и попал в водителя

Вечером 7 февраля на улице Островского неизвестный кинул кусок кирпича в переднее стекло трамвая № 5, который ехал в сторону Клинической. Осколок стекла попал водителю в глаз. Полиция Краснодара возбудила уголовное дело. Подозреваемым стал 20-летний краснодарец, который живет на улице 40 лет Победы. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Парня задержали через два дня после происшествия.