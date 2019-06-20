В Краснодаре осудили парня, который бросил кирпич в трамвай и попал в водителя

Краснодарский край

Распечатать

Суд в Краснодаре 19 июня вынес приговор 20-летнему местному жителю, который бросил в окно трамвая кирпич и ранил водителя

Читайте также:

Вечером 7 февраля на улице Островского неизвестный кинул кусок кирпича в переднее стекло трамвая № 5, который ехал в сторону Клинической. Осколок стекла попал водителю в глаз. Полиция Краснодара возбудила уголовное дело. Подозреваемым стал 20-летний краснодарец, который живет на улице 40 лет Победы. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Парня задержали через два дня после происшествия.

Приговор огласили в Первомайском районном суде. Молодого человека приговорили к одному году исправительных работ, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Происшествия Суд Трамвай Хулиганство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары
Пенсионер оказался заблокирован в своем автомобиле после ДТП в Сочи
В краснодарском сквере Пограничников хотят установить садовые диваны
В горах Адыгеи погибли двое пенсионеров и пострадал подросток во время ДТП
В Краснодаре осудили парня, который бросил кирпич в трамвай и попал в водителя
В Адыгее назначили нового председателя Верховного суда

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале