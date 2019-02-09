В Краснодаре задержали парня, который бросил кирпич в трамвай и попал в водителя

Краснодарский край

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Сотрудники полиции Краснодара установили личность гражданина, который попал в водителя трамвая кирпичом, брошенным в онко

Подозреваемым стал 20-летний краснодарец, живущий на улице 40 лет Победы, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж. 

«Молодой человек по месту своего жительства не появлялся, вместе с тем оперативникам уголовного розыска удалось связаться с ним по телефону и убедить добровольно явиться в отдел полиции», — рассказал 9 февраля порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Во время дачи показаний молодой человек объяснил свой поступок тем, что поссорился с девушкой. Он утверждал, что в тот день был трезв.

Как сообщали Юга.ру, 7 февраля на улице Островского неизвестный кинул кусок кирпича в стекло трамвая № 5, который ехал в сторону Клинической. Осколок стекла попал в глаз водителю. На следующий день он вернулся на работу. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело. 

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