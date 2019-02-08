В Краснодаре завели уголовное дело из-за брошенного в водителя трамвая кирпича

Краснодарский край

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Полиция Краснодара возбудила уголовное дело после того, как водитель трамвая пострадал от брошенного в него куска кирпича

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. 

«Неустановленное лицо бросило фрагмент камня в переднюю часть вагона трамвая, в результате было повреждено стекло кабины водителя, осколки попали в самого водителя и причинили ему телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как писали Юга.ру, инцидент произошел вечером 7 февраля на улице Островского. Неизвестный кинул кусок кирпича в переднее стекло трамвая № 5, который двигался в сторону улицы Клинической. Осколок стекла попал водителю в глаз. Мужчину увезли в больницу, где ему оказали помощь, порезы на лице промыли. Зрение водителя не пострадало. Мужчина решил не брать больничный и 8 февраля вернулся на работу.

Полиция ищет очевидцев и просит обращаться по телефону 8(861)255-78-66.

Краснодар Общественный транспорт
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