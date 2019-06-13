Житель Ростова-на-Дону, осужденный за хранение наркотиков, заявил, что при задержании его пытали полицейские

Ленинский районный суд Ростова в марте приговорил жителя областного центра к четырем годам колонии строгого режима за хранение наркотиков. Свидетелями по его делу выступали полицейские, которые задержали мужчину в мае 2018 года. Позже эти же правоохранители стали фигурантами уголовного дела о превышении служебных полномочий. Их заподозрили в том, что они подбрасывали наркотики невиновным людям, избивали и пытали их в подвале. Уголовные дела против нескольких пострадавших от действий полицейских закрыли, однако одно дело передали в суд.

Во время следствия мужчина обратился в Следственный комитет и сообщил, что полицейские, избивая и запугивая его, заставляли сознаться в хранении наркотиков. На момент подачи заявлений уголовное дело против полицейских было уже возбуждено, они были под арестом, сообщил 13 июня RT .

Однако во время оглашения приговора суд заявил, что мужчина, обвиняя полицейских, хочет избежать уголовной ответственности.

«Суд не дал никакой оценки большинству наших доводов о наличии прямой заинтересованности свидетелей, о несогласованности их показаний, которые неоднократно менялись в ходе следствия и суда. То полицейские говорили, что остановили подозреваемого на улице, то он якобы сидел на скамейке. В рапорте перепутали даже цвет вещества, якобы изъятого у него», — рассказала адвокат осужденного Вероника Ефремова.

Судья назначил мужчине четыре года колонии строгого режима и объяснил строгое наказние тем, что мужчина ранее был судим за драку.

Ростовчанин направил жалобу в областной суд, но там приговор оставили в силе.

Защита осужденного готовит кассационную жалобу. Мужчина также обжаловал в областной прокуратуре отказ следственного комитета признать его потерпевшим. Ведомство ответило, что провело проверку, при том что заявление о преступлениях против ростовчанина не было зарегистрировано.