Жителя Ростова посадили за хранение наркотиков. Он заявил, что их подбросили полицейские, которые стали фигурантами дела о пытках
Житель Ростова-на-Дону, осужденный за хранение наркотиков, заявил, что при задержании его пытали полицейские
Ленинский районный суд Ростова в марте приговорил жителя областного центра к четырем годам колонии строгого режима за хранение наркотиков. Свидетелями по его делу выступали полицейские, которые задержали мужчину в мае 2018 года. Позже эти же правоохранители стали фигурантами уголовного дела о превышении служебных полномочий. Их заподозрили в том, что они подбрасывали наркотики невиновным людям, избивали и пытали их в подвале. Уголовные дела против нескольких пострадавших от действий полицейских закрыли, однако одно дело передали в суд.
Во время следствия мужчина обратился в Следственный комитет и сообщил, что полицейские, избивая и запугивая его, заставляли сознаться в хранении наркотиков. На момент подачи заявлений уголовное дело против полицейских было уже возбуждено, они были под арестом, сообщил 13 июня RT.
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Однако во время оглашения приговора суд заявил, что мужчина, обвиняя полицейских, хочет избежать уголовной ответственности.
«Суд не дал никакой оценки большинству наших доводов о наличии прямой заинтересованности свидетелей, о несогласованности их показаний, которые неоднократно менялись в ходе следствия и суда. То полицейские говорили, что остановили подозреваемого на улице, то он якобы сидел на скамейке. В рапорте перепутали даже цвет вещества, якобы изъятого у него», — рассказала адвокат осужденного Вероника Ефремова.
Судья назначил мужчине четыре года колонии строгого режима и объяснил строгое наказние тем, что мужчина ранее был судим за драку.
Ростовчанин направил жалобу в областной суд, но там приговор оставили в силе.
Защита осужденного готовит кассационную жалобу. Мужчина также обжаловал в областной прокуратуре отказ следственного комитета признать его потерпевшим. Ведомство ответило, что провело проверку, при том что заявление о преступлениях против ростовчанина не было зарегистрировано.
Юга.ру писали, что в июне 2018 года в отделении по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района Ростова нашли 10 кг различных веществ, в том числе героина, гашиша и синтетических наркотиков. После этого сотрудников отделения, включая начальника, в кабинете которого и обнаружили наркотики, уволили в полном составе.
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