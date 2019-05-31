В Майкопе эвакуировали торговые центры из-за сообщений о минировании

В Майкопе вечером 31 мая эвакуировали торговые центры Joy Land и «Панорама» после поступивших телефонных сообщений о минировании

Эвакуацию произвели около 20 часов, территорию торговых центров оцепили.

«Специальные службы обследовали здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Ситуацию взял на контроль главы республики Мурат Кумпилов — председатель антитеррористической комиссии региона.

В аппарате антитеррористической комиссии напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит до пяти лет лишения свободы. Также злоумышленнику придется возместить все затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.