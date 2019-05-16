Улицу Суворова в Краснодаре обещали отремонтировать до конца 2019 года

Власти Краснодара 16 мая сообщили, что улицу Суворова хотят полностью отремонтировать в 2019 году

Сейчас ремонт идет на участках от Станкостроительной до моста на Суворова и от моста до Дмитриевской Дамбы. Ремонт проходит в основном ночью, чтобы не мешать машинам. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что выполнено уже около 20% от запланированного объема. Ремонт завершат в середине августа 2019 года, работы ведет подрядная организация «Северское ДРСУ».

Во время утреннего объезда глава Краснодара Евгений Первышов сказал, что Суворовский путепровод начнут ремонтировать в ближайшие месяцы. Владимир Архипов уточнил, что ремонт моста будет идти параллельно с ремонтом улицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.