Улицу Суворова в Краснодаре обещали отремонтировать до конца 2019 года
Власти Краснодара 16 мая сообщили, что улицу Суворова хотят полностью отремонтировать в 2019 году
Сейчас ремонт идет на участках от Станкостроительной до моста на Суворова и от моста до Дмитриевской Дамбы. Ремонт проходит в основном ночью, чтобы не мешать машинам. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что выполнено уже около 20% от запланированного объема. Ремонт завершат в середине августа 2019 года, работы ведет подрядная организация «Северское ДРСУ».
Во время утреннего объезда глава Краснодара Евгений Первышов сказал, что Суворовский путепровод начнут ремонтировать в ближайшие месяцы. Владимир Архипов уточнил, что ремонт моста будет идти параллельно с ремонтом улицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 15 мая после ремонта открыли подъездную дорогу к поселку Индустриальному. Участок от улицы Евдокимовской до Восточного обхода на время ремонта полностью закрыли.
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