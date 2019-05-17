В центре Краснодара частично отремонтируют улицу Базовскую
В Краснодаре начали ремонтировать самый разбитый участок улицы Базовской
Улицу Базовскую отремонтируют на участке от улицы Ленина до Гоголя. Также специалисты полностью заасфальтируют улицу Базовскую Дамбу, связывающую Базовскую, Суворова и Мира.
Заместитель главы города Артем Доронин рассказал, что протяженность ремонтируемого участка — 350 метров, и это самая «убитая» часть улицы. Сейчас рабочие убирают старое асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров. Уплотняют основание дороги, устанавливают новые бордюры, готовят основу для строительства тротуаров.
Подрядчику предстоит отремонтировать проезжую часть и тротуары, привести в порядок зеленые зоны, постелить новый асфальт. Все работы планируется завершить до конца июня. После этого бригады приступят к ремонту улицы Базовской Дамбы. Сейчас она вымощена булыжником. Ее полностью отремонтируют от улицы имени Салтыкова-Щедрина до Мира.
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Как сообщали Юга.ру, 15 мая после ремонта открыли подъездную дорогу к поселку Индустриальному. Участок от улицы Евдокимовской до Восточного обхода на время ремонта полностью закрыли. Кроме того, власти рассказали, что планируют в 2019 году полностью отремонтировать улицу Суворова.
С 1 июня в городе также начнут ремонт Старокубанского кольца. Через него проложат дополнительную дорогу.
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