В центре Краснодара частично отремонтируют улицу Базовскую

Улицу Базовскую отремонтируют на участке от улицы Ленина до Гоголя. Также специалисты полностью заасфальтируют улицу Базовскую Дамбу, связывающую Базовскую, Суворова и Мира.

Заместитель главы города Артем Доронин рассказал, что протяженность ремонтируемого участка — 350 метров, и это самая «убитая» часть улицы. Сейчас рабочие убирают старое асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров. Уплотняют основание дороги, устанавливают новые бордюры, готовят основу для строительства тротуаров.