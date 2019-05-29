Чеченского спортсмена Малигова ищет полиция после кражи продуктов из супермаркета в Москве. Сам он заявил, что никто его не ищет
Полиция Москвы сообщила, что разыскивает тяжелоатлета, чемпиона Европы Адама Малигова, скрывшегося после кражи продуктов в одном из супермаркетов
«Столичная полиция ищет Малигова, который совершил кражу продуктов и должен был явиться к дознавателю. На связь он не выходит», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.
В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что попытка кражи произошла в конце апреля в супермаркете в Даниловском районе столицы, мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).
«В настоящее время он не является в органы дознания. В отношении него будут приняты необходимые меры», — отметили в полиции.
РЕН ТВ пишет, что это не первый подобный эпизод с участием Малигова — по данным издания, в феврале его поймали за такое же преступление.
29 мая Малигов опубликовал в своем инстаграме сообщение, что выйдет в прямой эфир с аккаунта «Ломбард в Грозном». В ходе эфира он заявил, что его никто не ищет, зашел в отделение полиции, попросил проверить свой паспорт, чтобы узнать в розыске ли он. Там ему сказали, что для этого нужно написать заявление. Он ушел.
«Сегодня появилась информация, что меня объявили в розыск, задержали. Когда мне это прислали, я очень удивился. Меня не посадили, я не сбегал ниоткуда. Тем более я не в розыске. Ни с кем я не дрался. Хотя дрался немножко, было дело», — сказал Малигов.
Также он рассказал, что звонил в упомянутое в СМИ ОВД и там ему якобы сказали, что «никакого отношения к этому не имеют».
При этом факт кражи спортсмен никак не прокомментировал.
Адам Малигов — тяжелоатлет, победитель и призер чемпионатов Европы, чемпион России 2014 года в категории 94 кг, обладатель Кубков президента России 2015 и 2016 годов, мастер спорта России международного класса. В 2016 году был награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».
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