В Махачкале назначили нового транспортного прокурора

Дагестан

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Махачкалинским транспортным прокурором 28 мая назначили советника юстиции Рината Ярмухамедова

Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Приказ о его назначении подписал 28 мая генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

До утверждения в должности Ярмухамедов был исполняющим обязанности главы Махачкалинской транспортной прокуратуры. Ранее пост транспортного прокурора в Махачкале занимал Меде Медеев. Он уволился в марте и перешел на работу в прокуратуру Кировского района Махачкалы, сообщает «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источник.

Кто такой Ринат Ярмухамедов

Ринат Ярмухамедов родился 21 июня 1980 года в казахстанском Экибастузе. В 2002 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры служит с 2002 года. Занимал должности следователя прокуратуры Красногвардейского района прокуратуры Адыгеи, помощника Кавказского транспортного прокурора, заместителя Новороссийского транспортного прокурора, замначальника отдела по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Южной транспортной прокуратуры.

Ярмухамедов имеет знак отличия «За верность закону» III степени.

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