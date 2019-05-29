В Махачкале назначили нового транспортного прокурора

Махачкалинским транспортным прокурором 28 мая назначили советника юстиции Рината Ярмухамедова

Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Приказ о его назначении подписал 28 мая генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

До утверждения в должности Ярмухамедов был исполняющим обязанности главы Махачкалинской транспортной прокуратуры. Ранее пост транспортного прокурора в Махачкале занимал Меде Медеев. Он уволился в марте и перешел на работу в прокуратуру Кировского района Махачкалы, сообщает «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источник.

Кто такой Ринат Ярмухамедов