В Махачкале назначили нового транспортного прокурора
Махачкалинским транспортным прокурором 28 мая назначили советника юстиции Рината Ярмухамедова
Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Приказ о его назначении подписал 28 мая генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
До утверждения в должности Ярмухамедов был исполняющим обязанности главы Махачкалинской транспортной прокуратуры. Ранее пост транспортного прокурора в Махачкале занимал Меде Медеев. Он уволился в марте и перешел на работу в прокуратуру Кировского района Махачкалы, сообщает «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источник.
Кто такой Ринат Ярмухамедов
Ринат Ярмухамедов родился 21 июня 1980 года в казахстанском Экибастузе. В 2002 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры служит с 2002 года. Занимал должности следователя прокуратуры Красногвардейского района прокуратуры Адыгеи, помощника Кавказского транспортного прокурора, заместителя Новороссийского транспортного прокурора, замначальника отдела по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Южной транспортной прокуратуры.
Ярмухамедов имеет знак отличия «За верность закону» III степени.
Еще 5 возможностей провести отпуск в уникальных местах
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.