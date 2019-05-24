Тереза Мэй объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая решила покинуть должность главы правительства страны
В Лондоне Мэй произнесла речь, во время которой объявила об уходе с поста лидера Консервативной и юнионистской партии и, соответственно, главы правительства Великобритании.
Такое заявление она сделала после переговоров с коллегами по политическому объединению пишет RT.
Полномочия Терезы Мэй прекратятся 7 июня. Планируется, что она будет временно исполняющим обязанности премьер-министра, пока в стране не изберут нового лидера.
Как писали Юга.ру, в конце марта Мэй предложила уйти в отставку и дать дорогу «другому премьер-министру, которому доверяют ее партия и законодатели».
Кто такая Тереза Мэй
Тереза Мэй родилась 1 октября 1956 года в Истборне (Великобритания). Окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра географии. С 1977 по 1983 год работала в Банке Англии.
В 1997 году ее впервые избрали членом Палаты общин британского парламента. С того же года по 2010-й занимала разные должности в теневом правительстве консерваторов.
В 2002 году стала первой женщиной — председателем Консервативной партии. В 2010 году заняла пост министра внутренних дел и получила портфель министра по делам женщин и равноправия.
11 июля 2016 года избрана премьер-министром Соединенного Королевства.
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