Новым руководителем УФАС Адыгеи стал замминистра сельского хозяйства республики

Ранее он занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Адыгеи и сменил на посту Аслана Кубашичева, который вышел на пенсию.

Для представления нового руководителя и обозначения задач в Адыгею прибыли заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко, а также начальник управления государственной службы ФАС Екатерина Белоусова.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил большой вклад прежнего руководителя республиканского УФАС в соблюдение антимонопольного законодательства на территории региона и одобрил новое назначение.

«Аслан Кубашичев стоял у истоков становления службы в Адыгее, многое сделал для реализации антимонопольной политики и развития конкуренции в регионе. Уверен, Аслан Хапачев, опираясь на накопленный опыт, справится с возложенными на него обязанностями и приумножит достижения УФАС. Это очень важное направление деятельности, от которого во многом зависит эффективность развития экономики, выполнение национальных проектов», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил значимость совместной работы с ФАС для развития экономики региона, в том числе благодаря стимулированию предпринимательских инициатив, вовлечению населения в бизнес-процессы, увеличению числа самозанятых граждан. Сегодня МСП республики — это 17,1 тыс. хозяйствующих субъектов. В среднем и малом бизнесе работают до 50 тыс. человек.

«В Адыгее уже многое сделано для развития конкуренции, исполнения антимонопольного законодательства. Но сегодня стоят новые задачи в рамках исполнения Национального плана развития конкуренции в РФ. В апреле правительство РФ утвердило новую редакцию стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. В связи с этим нам необходимо скорректировать дорожную карту, на основании выработанных критериев проанализировать долю присутствия частного бизнеса в отраслях экономики», — отметил Алексей Доценко.

Для успешного выполнения этих задач в июле 2018 года ФАС и кабинет министров Адыгеи заключили соглашение о взаимодействии.