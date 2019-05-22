Новым руководителем УФАС Адыгеи стал замминистра сельского хозяйства республики
Адыгейское управление Федеральной антимонопольной службы 22 мая возглавил Аслан Хапачев
Ранее он занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Адыгеи и сменил на посту Аслана Кубашичева, который вышел на пенсию.
Для представления нового руководителя и обозначения задач в Адыгею прибыли заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко, а также начальник управления государственной службы ФАС Екатерина Белоусова.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил большой вклад прежнего руководителя республиканского УФАС в соблюдение антимонопольного законодательства на территории региона и одобрил новое назначение.
«Аслан Кубашичев стоял у истоков становления службы в Адыгее, многое сделал для реализации антимонопольной политики и развития конкуренции в регионе. Уверен, Аслан Хапачев, опираясь на накопленный опыт, справится с возложенными на него обязанностями и приумножит достижения УФАС. Это очень важное направление деятельности, от которого во многом зависит эффективность развития экономики, выполнение национальных проектов», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи отметил значимость совместной работы с ФАС для развития экономики региона, в том числе благодаря стимулированию предпринимательских инициатив, вовлечению населения в бизнес-процессы, увеличению числа самозанятых граждан. Сегодня МСП республики — это 17,1 тыс. хозяйствующих субъектов. В среднем и малом бизнесе работают до 50 тыс. человек.
«В Адыгее уже многое сделано для развития конкуренции, исполнения антимонопольного законодательства. Но сегодня стоят новые задачи в рамках исполнения Национального плана развития конкуренции в РФ. В апреле правительство РФ утвердило новую редакцию стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. В связи с этим нам необходимо скорректировать дорожную карту, на основании выработанных критериев проанализировать долю присутствия частного бизнеса в отраслях экономики», — отметил Алексей Доценко.
Для успешного выполнения этих задач в июле 2018 года ФАС и кабинет министров Адыгеи заключили соглашение о взаимодействии.
Кто такой Аслан Хапачев
Аслан Хапачев родился 20 июня 1963 года в ауле Джамбичи Красногвардейского района. Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, Российскую академию государственной службы при президенте РФ.
Работал инструктором отдела рабочей и сельской молодежи Адыгейского ОК ВЛКСМ. В 90-х годах возглавлял структуры исполнительной власти в области молодежной политики. В 2001 году назначен первым заместителем руководителя администрации президента и кабинета министров Адыгеи, был директором Фонда первого президента Адыгеи, ведущим специалистом департамента территориального развития Минэкономразвития и торговли РФ.
С 2007 года до настоящего времени занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Адыгеи.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Слава Адыгеи» и другими наградами.
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