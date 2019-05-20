В Мостовском районе после сильных дождей смыло мост
В Мостовском районе после сильных дождей, которые прошли в ночь с 19 на 20 мая, смыло мост
В администрации Баговского сельского поселения порталу Юга.ру рассказали, что мост проходил через реку Ходзь. Стихия его повредила в районе хутора Кизинка.
Представитель администрации уточнил, что вода еще не сошла. Планируется, что 21 мая проведут оценку состояния моста.
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Как сообщали Юга.ру, в Мостовском и Отрадненском районах в ночь с 19 на 20 мая прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления более 150 дворов.
В октябре прошлого года на Кубани прошли сильные дожди. Сильнее всего пострадали Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы. Там подтопило дома, размыло дороги, разрушило мосты. В Апшеронском районе в марте один из таких мостов обрушился. Власти рассказали, почему так получилось. В конце марта вместо разрушенного автомобильного моста сделали новый, но пешеходный.
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