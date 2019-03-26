Власти Хадыженска рассказали, почему разрушился мост на хуторе

Власти Хадыженского городского поселения 26 марта подтвердили, что мост на хуторе Травалев был ветхим до его разрушения

В Апшеронском районе 25 марта обрушился аварийный автомобильный мост, проходящий через реку Хадажку. Он служил единственной дорогой между несколькими домами и хутором.

Начальник хадыженского МКУ «Центр развития ЖКХ» Борис Сараев сообщил порталу Юга.ру, что мост пять месяцев был закрыт для автомобилей.

«Когда было ЧС в октябре прошлого года, мост признали аварийным. Его закрыли для автомобилей, но пешеходам по нему можно было ходить. Недавно выпал снег. После того, как он начал таять, основание подмыло. Специалисты выехали на место и оцепили аварийный участок. Во время обрушения никто не пострадал», — рассказал начальник ведомства.

Он пояснил, что сейчас на мосту устанавливают опорные столбы, территорию очищают от поваленных деревьев.

«С 27 марта планируют расчистить место, где техника сможет перебираться в брод. Также с завтрашнего дня начнут устанавливать временный мост для пешеходов. Мы собираемся общаться с представителями администрации Краснодарского края по поводу финансирования строительства нового моста», — пояснил Сараев.

Начальник центра развития ЖКХ уточнил, что стоимость временного и нового мостов пока сложно оценить. Проект нового перехода тоже пока не разработан.

Сараев добавил, что большинство домов, которые оказались отрезаны от хутора, жители используют как дачи.

«В некоторых из них люди не живут постоянно. Но там находится кладбище, поэтому нужно успеть сделать временную конструкцию, чтобы жители смогли посетить его к Пасхе и Радонице», — заключил он.