Мост через реку Чахцуцыр в Сочи пообещали восстановить за месяц

Краснодарский край

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Восстановительные работы на мосту через реку Чахцуцыр в сочинском селе Нижняя Шиловка планируют завершить в течение месяца

Об этом на встрече с жителями Адлерского района рассказал депутат Госдумы Константин Затулин. Он также сообщил, что в течение ближайших двух недель начнутся работы на оползневом участке дороги на улице Пензенской в селе Бесстужевском, рассказала пресс-служба мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, 6 декабря в Адлерском районе Сочи после сильных дождей повредилась временная насыпная дорога к селам Веселое и Нижняя Шиловка, устроенная после ноябрьского паводка, который разрушил часть моста через реку Чахцуцыр.

Дороги Ремонт дорог Сочи
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