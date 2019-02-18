Мост через реку Чахцуцыр в Сочи пообещали восстановить за месяц

Восстановительные работы на мосту через реку Чахцуцыр в сочинском селе Нижняя Шиловка планируют завершить в течение месяца

Об этом на встрече с жителями Адлерского района рассказал депутат Госдумы Константин Затулин. Он также сообщил, что в течение ближайших двух недель начнутся работы на оползневом участке дороги на улице Пензенской в селе Бесстужевском, рассказала пресс-служба мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, 6 декабря в Адлерском районе Сочи после сильных дождей повредилась временная насыпная дорога к селам Веселое и Нижняя Шиловка, устроенная после ноябрьского паводка, который разрушил часть моста через реку Чахцуцыр.