Более 150 дворов подтопило в Мостовском и Отраднеском районах после дождей
В Мостовском и Отрадненском районах в ночь с 19 на 20 мая прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления
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Это случилось из-за подъема воды в дренажных и ливневых каналов. По данным на 13:00, в станице Баговской Мостовского района оказался подтопленным 121 двор. В один дом зашла вода. Ее уровень воды достигал 10 см. В поселке Псебай Мостовского района подтопило 30 дворов, в станице Передовой Отрадненского района — пять дворов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что вода с подтопленных территорий уже сошла.
В течение суток 20 мая местами на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. В реках возможны резкие подъемы уровней воды.
Как сообщали Юга.ру, в октябре в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Власти края оценили ущерб от стихии в 3,5 млрд рублей.
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