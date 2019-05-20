Более 150 дворов подтопило в Мостовском и Отраднеском районах после дождей

В Мостовском и Отрадненском районах в ночь с 19 на 20 мая прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления

Это случилось из-за подъема воды в дренажных и ливневых каналов. По данным на 13:00, в станице Баговской Мостовского района оказался подтопленным 121 двор. В один дом зашла вода. Ее уровень воды достигал 10 см. В поселке Псебай Мостовского района подтопило 30 дворов, в станице Передовой Отрадненского района — пять дворов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что вода с подтопленных территорий уже сошла.

В течение суток 20 мая местами на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. В реках возможны резкие подъемы уровней воды.