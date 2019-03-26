Под Хадыженском обрушился автомобильный мост. Он связывал несколько домов с хутором

В Апшеронском районе 25 марта обрушился аварийный автомобильный мост, который служил единственной дорогой между несколькими домами и хутором

Мост проходит через реку Хадажка и находится на тупиковой улице Тихой хутора Травалев. С 24 октября 2018 года его признали аварийным. По нему можно было пройти к семи домам, в которых живут 17 человек, среди них пятеро детей, в том числе двое школьников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Краснодарскому краю.

Администрация Хадыженска решила сделать временный пешеходный мост через Хадажку. Сейчас на месте дежурит автомобиль для доставки продуктов. При необходимости для связи к жителям смогут перебраться через брод реки, который находится в 200 метрах от аварийного моста.