Под Хадыженском обрушился автомобильный мост. Он связывал несколько домов с хутором
В Апшеронском районе 25 марта обрушился аварийный автомобильный мост, который служил единственной дорогой между несколькими домами и хутором
Мост проходит через реку Хадажка и находится на тупиковой улице Тихой хутора Травалев. С 24 октября 2018 года его признали аварийным. По нему можно было пройти к семи домам, в которых живут 17 человек, среди них пятеро детей, в том числе двое школьников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Краснодарскому краю.
Администрация Хадыженска решила сделать временный пешеходный мост через Хадажку. Сейчас на месте дежурит автомобиль для доставки продуктов. При необходимости для связи к жителям смогут перебраться через брод реки, который находится в 200 метрах от аварийного моста.
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